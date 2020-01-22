فيديو وصور| 7 مخرجين و4 كتاب.. "شاهد" تجمع نجوم الوطن العربي في "نمرة اتنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

أعلنت شركة The Producer عن إطلاق عمل جديد ضخم يضم مجموعة من نجوم الوطن العربي من تمثيل وكتابة وإخراج، ويعرض عبر شاهد.

المسلسل من إنتاج شركة The Producer لهاني أسامة، ويحمل اسم "نمرة اتنين" وهو فكرة وتأليف آدم عبد الغفار مؤلف ومخرج فيلم "شوكة وسكينة" لمنة شلبي وآسر ياسين وإياد نصار.

وشارك في كتابة السيناريو والحوار كل من مريم نعوم، وائل حمدي، آدم عبدالغفار، سارة طيبة.

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كما يشارك في الإخراج طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر خضير، أحمد النجار، آدم عبدالغفار.

ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم منهم منى زكي، نيللي كريم، عمرو يوسف، شيرين رضا، أحمد مالك، أمينة خليل، صبا مبارك، عادل كرم، إياد نصار.

ويأخذ العمل منحنى رومانسي عن العلاقات في مجتمعنا الحالي، تدور أحداثه في 6 مدن عربية وهم الرياض، جدّة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي.

وحلقات المسلسل منفصلة متصلة، بحيث تطرح كل حلقة قصة مختلفة عن الأخرى، وتضم كذلك كل حلقة طاقم من الممثلين والمخرجين العرب الذي يختلفون عن الحلقات الأخرى.