بعد تأجيل إنتاجه 8 سنوات.. نجل صفاء عامر يوضح مصير مسلسل "شفيقة ومتولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد السيناريست الكبير محمد صفاء عامر، إذ ولد في 22 يناير 1941، وهو واحد من أشهر كُتاب السيناريو في الدراما المصرية وأكثرهم حرفة، وفقًا لكثير من النقاد.

وقال خالد صفاء عامر، نجل السيناريست الراحل، إن والده انتهى قبل وفاته من كتابة مسلسل "شفيقة ومتولي"، وتعاقد مع شركة العدل جروب على المسلسل، ولكن حتى هذه اللحظة لم يظهر المسلسل للنور، دون أي أسباب واضحة.

وأضاف خالد صفاء عامر، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن شركة العدل لم تخبرهم بأسباب تأجيل المسلسل، خاصة إن السيناريست الراحل سلم المسلسل بالكامل، مشيرا إلى أن قانون الملكية الفكرية يسقط حق شركة الإنتاج في العمل بعد مرور 5 سنوات على عدم تنفيذه، لكنه لم يقرر هذه الخطوة بعد.

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أما شركة العدل جروب، فقد قررت إنتاج المسلسل عام 2012، إذ رُشح لإخراجه المخرج إسماعيل عبدالحافظ، ثم تم تأجيله لخطة 2013، وتوفي المخرج إسماعيل عبدالحافظ، وفي 13 أغسطس 2013، رحل عن عالمنا محمد صفاء عامر، وفي كل عام تعلن الشركة عن تأجيل المسلسل للعام الذي يليه، معللة ذلك بضخامة إنتاج المسلسل.

يُذكر أن مسلسل شفيقة ومتولي يحكي القصة الشعبية لشفيقة سيدة من صعيد مصر تسوء أحوال أسرتها بعد دخول شقيقها الوحيد وعائل الأسرة "متولي" للجيش، وسبق وقدم السيناريست الراحل صلاح جاهين معالجة للفيلم من بطولة أحمد زكي وسعاد حسني في عام 1979.

وقدمته الفنانة معالي زايد والفنان أحمد ماهر مسلسلا في عام 1993، ومن إخراج وفيق وجدي.