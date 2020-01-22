إليسا تننقد الحكومة اللبنانية الجديدة: "فين الثوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
انتقدت الفنانة إليسا تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر.
وكتبت إليسا: "ما عم بفهم وين راحوا الثوار؟ هلق كل الشغل اللي انعمل تا بالآخر تصير القصة إنو راضيين بحكومة لا بتشبه الثورة ولا بتمثلها ولا بتعكس اللي طالبو فيه الناس من 3 أشهر لليوم؟ أمتى استسلمنا؟".
وجرى الليلة الماضية إعلان تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 20 وزيرا، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي سبق أن استقالت في أكتوبر الماضي.
وجاء تشكيل حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد 33 يوما من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.
وأعرب محتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة ووصفوها بـ"المستفزة" كونها، وفقا لهم، تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية.
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