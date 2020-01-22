فهمي ومنير وياسمين يحتفلون ببدء تصوير "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم فهمي صورة من الاحتفال ببدء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه".

وظهر في الصورة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وشريف منير، وعلق كريم على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل ونحب تاني ليه؟، مع ياسمين عبدالعزيز، شريف منير".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك في بطولته أيضا سوسن بدر، وسمر مرسي.