محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان كريم فهمي صورة من الاحتفال ببدء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه".
وظهر في الصورة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وشريف منير، وعلق كريم على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل ونحب تاني ليه؟، مع ياسمين عبدالعزيز، شريف منير".
المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك في بطولته أيضا سوسن بدر، وسمر مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي ومنير وياسمين يحتفلون ببدء تصوير "ونحب تاني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.