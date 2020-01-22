أحمد رزق يشيد بطفلة "بخط الإيد".. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع الطفلة هنا زهران التي تشاركه بطولة مسلسل "بخط الإيد". وكتب رزق: "من أكتر الأطفال الموهوبين اللى شفتهم في حياتى برافو يا هنا، بخط الإيد". Advertisements وعلقت الفنانة إيمي سالم على الصورة: "بنت هايلة.. مبروك المسلسل يا أبو حمزة". والمسلسل من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

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