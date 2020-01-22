غدًا.. حكيم يطرح أغنية عن الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاءحجازي:

نشر الفنان حكيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" بوستر أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة".

وعلق حكيم: "الصعيد يا دولة، غداً على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب

خليك أول حد يسمع الأغنية".

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حكيم كان قد طرح عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد، منها "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، و"ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق ، و"الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، و"الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، و"رقصوني" من كلمات أيمن طويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، و "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي ىاسم منير، وميكس أحمد جودة.

كما طرح الأسبوع الماضي "الموضة السنة دي"، من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس، ومنتج فني فايز عزيز.

ومن المقرر طرح الألبوم كاملا في شهر فبراير المقبل بالتزامن مع مناسبة عيد الحب.