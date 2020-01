فيديو .. 1349 يطرح أحدث كليباته Through Eyes of Stone

طرح الباند العالمي 1349، أحدث كليباته بعنوان Through Eyes of Stone، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب Through Eyes of Stone من ألبوم بعنوان The Infernal Pathway، والذي تم طرحه يوم الجمعة

من شهر أكتوبر الماضي من عام 2019.

وألبوم The Infernal Pathway، ويحتوي الألبوم على 11 أغنية من بينهم: Abyssos Antithesis، Tunnel of Set VIII، Enter

Cold Void Dreaming، Towers upon Towers، Deeper Still، Striding the Chasm، Tunnel of Set X، Stand Tall in Fire.

يذكر أن الباند العالمي 1349 طرح سابقًا ألبوم بعنوان Massive Cauldron of Chaos، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق العالمية، والمتاجر الإلكترونية.