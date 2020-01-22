وفاة الممثل والمخرج تيري جونز عن عُمر 77 عامًا

أعلنت أسرة الممثل والمخرج البريطاني تيري جونز، اليوم الأربعاء، خبر وفاته عن عمر 77 عامًا بعد معركة طويلة مع أمراض الشيخوخة. وكان "جونز" واحداً من مبتكري برنامج الفقرات Advertisements الكوميدية "سيرك مونتي بايثون الطائر"، الذي أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية في عام 1969. الكوميدية "سيرك مونتي بايثون الطائر"، الذي أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية في عام 1969. يذكر ان الراحل تيري جونز شارك فى إخراج فيلم "مونتى بايثون والكأس المقدسة" مونتى بايثون أند ذا هولى جريل" مع زميله فى الفريق تيرى جيليام قبل أن يخرج منفرداً فيلمى "لايف أوف براين" و"معنى الحياة" " ذا مينينج أوف لايف".

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