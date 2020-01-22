ياسمين عبد العزيز تزيح الستار عن أجدد أعمالها فى رمضان 2020

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت ياسمين من خلالها برفقة مجموعة كبيرة من النجوم، ومن بينهم: "شريف منير، كريم فهمي، عمرو محمود ياسين، مصطفى فكري"، وذلك بمناسبة البدء في تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020. وذلك بمناسبة البدء في تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020. Advertisements جدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانه ياسمين عبد العزيز, مسلسل "لآخر نفس" من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش. جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

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