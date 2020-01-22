ليلى علوي لـ خالد النبوي "ربنا يقومك بالسلامة"

وجهت النجمة الكبيرة ليلى علوي، رسالة للنجم خالد النبوي وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ". وكتبت "علوي" علي صورة لخالد النبوي قائلة: "ربنا يقومك بالسلامة لأسرتك ولكل اللي بيحبوك". بالسلامة لأسرتك ولكل اللي بيحبوك".

ويذكر أن النجم خالد النبوي تعرض أمس لأزمة صحية مفاجئة وتم نقله للمستشفى وهو الآن في حالة مستقرة.

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