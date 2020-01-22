تامر عاشور يواصل نجاحاته بالسعودية ونفاذ تذاكر حفله يوم الجمعة في جدة

يواصل النجم تامر عاشور تحقيق المزيد من حفلاته الناجحة بالممكلة العربية السعودية فعقب تألقه بحفليه ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية .. نفذت تذاكر حفله الثالث الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم ٢٤ يناير الجاري بمدينة جدة. الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية .. نفذت تذاكر حفله الثالث الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم ٢٤ يناير الجاري بمدينة جدة. نجاحات عاشور وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح ألبومه الأخير "الأيام" والذي حقق أعلي نسب المشاهدة والاستماع علي مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements كما يشارك في إحياء حفل تامر عاشور بجدة المطربين رامي صبري وعائض.

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