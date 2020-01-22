فيفي عبده لـ جمهورها: اسكوز مي الجو ثلج

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت فيفي في صورة وهي ترتدي معطف من الفرو Advertisements الثقيل وعلقت عليها قائلة: "لاء إسكوز مي الجو ‏ثلج ما بيهزرش".‏ الثقيل وعلقت عليها قائلة: "لاء إسكوز مي الجو ‏ثلج ما بيهزرش".‏ جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده، قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة ‏"حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي", المسلسل ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد. شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة ‏"حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي", المسلسل ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد.

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