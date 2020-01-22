شاهد.. حسين الجسمي برفقة محمد بن زايد آل نهيان

نشر الفنان الاماراتي حسين الجسمي صوره جديده, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهر حسين الجسمي بصحبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. Advertisements يذكر ان أخر أعمال الفنان حسين الجسمي, أغنية "تساوي الكل", وطرحها ديسمبر الماضي، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". ديسمبر الماضي، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". ومن ناحية اخرى يستعد النجم حسين الجسمي لاقامة حفل غنائي، ضمن حفلات مهرجان "فبراير الكويت" وتشاركه الغناء الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، والمقرر اقامته الخميس 13 فبراير المقبل.

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