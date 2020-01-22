نبيلة عبيد تبعد الحاسدين بقالب حلوى غريب في عيد ميلادها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ بعيد ميلادها أمس وسط أصدقائها ومحبيها.

وشاركت الإعلامية المصرية ​بوسي شلبي​ متابعيها بصور من الاحتفال الذي أقامته لها وهي تقطع قالب حلوى غريباً مزيناً بالكوفوف والعيون الزرقاء الشهيرة بأنها تمائم ضد الحسد، وبدت إلى جانبها الفنانة ​إيمي سمير غانم​.

وتبلغ نبيلة عبيد الـ75 سنة من عمرها، على الرغم من أنها تبدو أصغر بكثير، فجمالها وقوامها يتحدى الزمن بل إنها تزداد جمالاً كلما كبرت في السن.

كما عايدت الممثلة المصرية أميرة هاني خالتها الفنانة نبيلة عبيد، بمناسبة يوم ميلادها، لافتة إلى صفات اكتسبتها من الفنانة طوال سنوات وذلك في حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ذاكرة فضل خالتها عليها وكتبت :"كل سنة وإنتي أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وإنتي سندي وضهري وحبيبتي ومثلي الأعلى، سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حد بيقولي إني شبهك إنتي وماما".

إشارة إلى أن نبيلة عبيد بدأت تصوير مسلسل نساء من ذهب مع الممثلات: نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

من موقع الخليج 365 نتمنى للممثلة المحبوبة العمر المديد المليئ بالساعدة والعطاء والصحة الجيدة.

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