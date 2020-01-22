ميرنا وليد - بيروت - أعلن الطبيب المعالج للممثل المصري ​خالد النبوي​ وهو الدكتور ​جمال شعبان​ استشاري القلب والأوعية الدموية أنه لا يزال في العناية المركزة وقد خضع لتركيب دعامة في القلب إثر إصابته بجلطة، مشيراً إلى أنه قد يحتاج إلى تدخل جراحي في الشريان التاجي.

وكتب في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"وفاة الفنان خالد إشاعة وعلي فكرة مثل هذه الإشاعات تؤدي إلي تدهور الروح المعنوية للشخص بالعناية المركزةوتفاقم حالته الحرجة

من فضلكم لا داعي للتشيير قبل التحري، الفنان مازال بالعناية المركزة بالقصر الفرنساوي بعد تركيب دعامة الحياة في الشريان التاجي الخلفي عقب جلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي أدت إلي اختلال كهرباء القلب وهو في صالة الألعاب الرياضية وسقوطه مغشيا عليه ونقله إلي استقبال الحالات الحرجة".

وأضاف :"وبعد تعامل الأطباء مع الشريان التاجي الخلفي وهو الجاني في هذه الواقعة

إلا أنه ربما يحتاج إلي تدخل قريب في الشريان التاجي النازل الأمامي بالدعامة أو جراحيًا.

وكان النبوي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب خالد النبوي يحذر من تأثير الشائعات السلبي ويكشف عن حالته الصحية-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.