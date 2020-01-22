أصالة تعترف بخطئها.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إعترفت الفنانة السورية بخطئها مشيرة الى أن كل إنسان يخطئ في حياته لأنها أحكامها غالباً هي عاطفية وإنسانية.

ونشرت ​أصالة​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وعلّقت: "طبعاً أنا أُُخطئ ، وكثيراً ما أنا أُخطئ ، لأنّ أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانيّه ، والحياة بالمُجمل ليست كذلك".

من ناحية أخرى، إنتشرت صورة لأصالة ظهرت فيها وهي تقف على المسرح في دبي، في إطار الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات القرية العالمية.

ولفتت الأنظار بارتدائها قميصاً بنقشات ملونة، وسروالاً باللون الوردي البراق واسعاً عند منطقة الأرداف، وركّزت الكثير من التعليقات على خسارتها للوزن بعد طلاقها.

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