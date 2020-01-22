تراند اليوم : حمزة العيلي ينضم إلى مسلسل “سيف الله” في رمضان 2020

انضم الفنان حمزة العيلي بشكل رسمي لمسلسل “سيف الله” عن قصة الصحابي خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان القادم، وهو من بطولة عمرو يوسف ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويواصل المخرج رؤوف عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسله الجديد “سيف الله – خالد بن الوليد” حيث سافر إلى الأردن بصحبة أسرة العمل لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك والتى تستمر لبضعة أسابيع، وبعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير فى الديكورات التى تم تجهيزها خلال الفترة الماضية والتى أنهى فيها عددا من المشاهد قبل السفر للأردن.

يشار إلى أن مسلسل “سيف الله” بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ومحسن محي الدين، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج “سينرجي”.

يذكر أن آخر، أعمال الفنان حمزة العيلي، مسلسل”قمر هادي” الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم النجم هاني سلامة ومحسن محيي الدين و داليا مصطفي ويسرا اللوزي ونورهان ومؤمن نور وأحمد التهامي و رشيدي الشامي وتأليف إسلام حافظ وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز .