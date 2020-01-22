تراند اليوم : بالفيديو هنا شيحة توضح حقيقة عودتها لطليقها أحمد فلوكس

تحدثت النجمة هنا شيحة عن مسلسلها الإذاعي الجديد “طلقني شكرًا”، والذي تشارك في بطولته مع طليقها السابق الفنان أحمد فلوكس، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم “لص بغداد”، مساء أمس الثلاثاء.

وصرحت شيحة في تصريحات لـ”القاهرة 24” بأن المسلسل يحكي مشكلات الزوجات مع أزواجهن، والتي تختتم في النهاية بـ”طلقني”، كما أنه يحتوي على كوميديا جيدة سوف تنال إعجاب الجمهور.

ومن جانب آخر ردت شيحة على حقيقة عودتها لطليقها أحمد فلوكس، من خلال هذا العمل الذي جمعهما ببعض، فقالت: “أنا وأحمد صحاب جدًا، وبنشتغل مع بعض، احنا انفصلنا ودا مش معناه إننا لا نمثل مع بعض بس مش أكتر من كدا”.

وتستعد هنا شيحة، لتصوير فيلم جديد مع النجم طارق لطفي، والذي لم يستقر صناعه على تحديد اسم له حتى الآن، وهو من إخراج المخرج عبد القادر الأطرش، وذلك من الأسبوع المقبل.

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الفيلم يشارك في بطولته الفنان الأردني منذر رياحنة، وتظهر الفنانة الشابة هنادي مهنى كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، كما تجري في الوقت الحالي الجهة المنتجة للعمل اختياراتها لباقي الأبطال.

وكانت آخر أعمال هنا شيحة السينمائية، فيلم “عيار ناري” للنجم أحمد الفيشاوى وروبي، وهو من إخراج كريم الشناوى وتأليف هيثم دبور، وشاركهم في بطولة العمل كل من الفنان محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد وغيرهم من النجوم.