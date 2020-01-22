تراند اليوم : بالصور رانيا يوسف و ابنتها تخطفان الأضواء في العرض الخاص لفيلم “دماغ شيطان”

انطلق مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم “دماغ شيطان”، المقام حاليًا بمقر سينما أحد المولات الكبرى بالتجمع الأول، وحرص أبطال العمل على حضور العرض الخاص للفيلم، أبرزهم الفنانة رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابدين وياسر الزنكلوني ونادية خيري.

وخطفت نانسي محمد مختار، ابنة الفنانة رانيا يوسف الأضواء أثناء حضورها العرض الخاص للفيلم، حيث ارتدت تيشيرت أسود مكشوف الصدر، كما ظهرت والدتها الفنانة رانيا يوسف بملابس أنيقة.

فيلم “دماغ شيطان” يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

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وكانت الشركة النتجة أعلنت خلال الفترة الماضية عن طرح الفيلم يوم 25 ديسمبر الماضي، ليتزامن مع احتفالات الكريسماس، ولكنها قررت تأجيل الطرح الفيلم ليتزامن من ثورة 25 يناير خاصة في ظل تناول الفيلم الظروف الاجتماعية عقب الثورة في مصر.

يشار إلى أن فيلم “دماغ شيطان” يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم: رانيا يوسف، وباسم سمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد، ونادية خيري، وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.