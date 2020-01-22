كارول سماحة تنشر صورة لابنتها.. شاهدوا كم تشببها؟

أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بوجودها مع الجمهور المصري خلال حفلها الفني الكبير والذي سيقام في الثامنة مساء الجمعة المقبلة بمسرح إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، ووجهت دعوة إلى جمهورها بالوجود في الاحتفالية، وأنها أعدت مفاجأة كبيرة لجمهورها من خلال باقة من أجمل وأحدث أغانيها.





ونشرت كارول سماحة فيديو جديداً لها عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصحبة ابنتها، وكتبت معلقة على الصورة «سوف تكون حفلة أكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي».

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ومع اقتراب موعد الحفل الغنائي الكبير الجمعة المقبلة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الترحيب والحفاوة من جمهورها، خاصة أن الحفل لم يتبق عليه سوى يومين، وذلك وسط حملة تسويقية رفيعة المستوى نفذتها الجامعة للترويج للحفل بشكل كبير ويتناسب مع نجومية كارول سماحة.

وقد تزامن ذلك مع قيام إدارة النشاط الفني والثقافي بالجامعة، في إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة وتستهدف في المقام الأول الارتقاء بالذوق العام في مواجهة انتشار موجة أغاني المهرجانات والتصدي للأغنية الهابطة.

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كما كانت كارول سماحة قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها البالغة بالحفاوة بها، والتي لمستها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدة بالجهود التي تقدمها الجامعة من أجل تقديم حفل متميز.