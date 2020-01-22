السيناريست مصطفى محرم يهاجم مصطفى شعبان بسبب عادل امام ومدحت العدل يرد

دافع المؤلف مدحت العدل عن الفنان مصطفى شعبان، والذي يقوم ببطولة مسلسل بعنوان «حتى لا يطير الدخان» والمأخوذ عن رواية لإحسان عبدالقدوس تحمل نفس الاسم، وكان سبق تقديمها في فيلم من بطولة عادل إمام.

وقال مدحت العدل إن هجوم المؤلف مصطفى محرم على مصطفى شعبان أمر سابق لأوانه وعليه الانتظار أولاً لتقديم العمل وبعدها عليه أن يقول رأيه في العمل ككل.

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وأضاف مدحت العدل قائلاً: أتصور أن مصطفى شعبان يمتلك موهبة كبيرة ولا يمكن الحكم حالياً على العمل، وكتابتي للمسلسل تتناسب كثيراً مع شخصية مصطفى وليست هناك مقارنة بينه وبين عادل إمام.

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وكان المؤلف مصطفى محرم هاجم صناع عمل المسلسل بسبب اقتباسهم نفس الفكرة من فيلمه، والذي قام ببطولته عادل إمام، مؤكداً أن مصطفى شعبان لا يصلح للعمل، خاصة أن عادل إمام قدم أفضل أداء لهذه الشخصية.

يذكر أن الفنان عادل إمام قدم شخصية فهمي عبدالحميد في فيلم «حتى لا يطير الدخان» من تأليف مصطفى محرم وإخراج أشرف فهمي.



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