بالفيديو: حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن ايمي سمير غانم

أبدى الفنان حسن الرداد استياءه من الشائعات الأخيرة التي ترددت عن أسرته وزوجته إيمي سمير غانم، والتي أنجب منها طفلة تدعى «كنوي»، موضحاً: «الناس بتتكلم عليا وعلى زوجتي من قبل ما نتزوج وحتى الآن».

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وأضاف حسن الرداد خلال لقائه مع برنامج «تريندينج» المذاع على فضائية «mbc 4» أنه تم إطلاق العديد من الشائعات عن طبيعة علاقته بإيمي قبل زواجهما، وتم مؤخراً تداول شائعة انفصالهما التي نفاها حسن.

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وتابع قائلاً: إنه كان يحاول من قبل نفي الشائعات وتوضيح وجهة نظره، ولكن الكثير من الجمهور لم يكن يصدقه ويقولون إنه يخفي الخبر خوفاً من الحسد، خاصة الأخبار الكاذبة التي تم تداولها عن حمل إيمي والذي أكد في عدة لقاءات أنها غير صحيحة.



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