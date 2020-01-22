أزمة صحية تصيب الفنان صبري فواز أثناء وجوده بلبنان ونقله إلى المستشفى

أصيب الفنان صبري فواز بأزمة صحية شديدة أثناء وجوده بلبنان، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة هناك، حيث أكد له الأطباء أن هناك التهابات شديدة بالمرارة، ولابد من تلقي العلاج على الفور والراحة التامة.

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ومن جانبه، قال فواز إنه كان موجوداً في العاصمة اللبنانية بيروت، لتصوير دوره في مسلسل «نساء من ذهب» مع الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، لكنه شعر بألم شديد في منطقة البطن، وزاد الألم لدرجة لا يتحملها، لذلك طلب من مرافقيه نقله إلى المستشفى،

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وتلقى صبري فواز عدداً من الاتصالات الهاتفية، ومن بينها سفير من لدى لبنان، وبعض أصدقائه اللبنانيين، كما أن المنتج صادق الصباح ونجله أنور الصباح، كانا دائماً على اتصال مباشر بصبري فواز، حتى خرج من المستشفى.

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يذكر أن مسلسل «نساء من ذهب» من بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، أحمد فهمي، سليمان عيد، وصبري فواز، وإخراج مجدي أبو عميرة.