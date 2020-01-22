ابنة رانيا يوسف تدخل مجال التمثيل والجمهور يبدي إعجابه بجمالها

كشفت الفنانة رانيا يوسف مفاجأة بشأن ابنتها؛ إذ أوضحت أن ابنتها «نانسي مختار» خاضت تجربة التمثيل لأول مرة معها في فيلمها الجديد «أسوار عالية»، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه تم اختيارها لتجسد شخصية ابنتها في العمل؛ نظراً للتشابه الكبير بينهما.

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تابعت: «كان بيدوروا على بنت شبهي تقوم بدور بنتي.. فقلت لهم: أكتر واحدة شبهي هي نانسي، فجت صورت معايا في الفيلم، وقامت بدور بنتي».

ومن جانبها كشفت نانسي أن علاقتها بوالدتها عبارة عن صداقة أكثر منها أمومة، لذلك تأخذ رأيها في الأعمال الفنية المعروضة عليها باستمرار، كما أنها أيضاً تستشير والدتها في كل خطواتها، حتى عندما قررت أن تدخل مجال التمثيل، بعدما أعجب الجمهور بإطلالاتها الأخيرة.

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