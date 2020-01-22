مصدر طبي: خالد النبوي كان بينه وبين الموت لحظة ولكن..

كشف مصدر طبي، بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

وقال بحسب متابعته لحالة الفنان: إن حالة الفنان خالد مستقرة جداً، لكنه لا يزال في غرفة العناية المركزة.

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وأوضح أنه خلال 24 ساعة، سيتم إخراج الفنان من العناية المركزة إلى غرفة أخرى؛ لاستكمال العلاج والمتابعة.

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وأضاف المصدر أن خالد النبوي جاء إلى المستشفى ودخل قسم الطوارئ، الذين تأكدوا بأنه أصيب بأزمة قلبية شديدة، كما أنه تأخر بعض الشيء عند وصوله إلى المستشفى، لذلك كان بينه وبين الموت لحظة، لكن العناية الإلهية، ثم سرعة التعامل مع الأزمة، كانت السبب في نجاته.

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وكانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، قد طلبت من جمهوره الدعاء له، بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالد تعبان أوي، ونُقل للمستشفى.. أرجوكم تدعوا له»، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.