احمد العوضي يكشف عن ذوقه المفضل في النساء

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام صورة النجمة العالمية كاترين زيتا جونز، وعلق على الصورة «هذا هو ذوقي... كاترين زيتا جونز»، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه.
حيث تعتبر كاترين زيتا جونز واحدة من أيقونات الجمال في العالم، وهي متزوجة من النجم العالمي مايكل دوجلاس.
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جاءت هذه الصورة بعد انتشار أنباء حول ارتباط العوضي بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد ظهورهما معاً في عيد ميلادها الأخير خلال الأيام الماضية، حيث ظهر بالقرب منها في أغلب الصور وأثناء إطفاء الشمع.
الجدير بالذكر أن أحمد العوضي يشارك في تصوير مسلسل الاختيار المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وتدور أحداث العمل حول حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء هجوم إرهابي في سيناء.
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وإسلام جمال ومحمود حافظ وآسر ياسين ودينا فؤاد وسارة عادل وإياد نصار وصلاح عبدالله ومحمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
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ويشار إلى أن أحمد العوضي شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل كلبش 3. مع الفنان أمير كرارة وهشام سليم وغيرهم.
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