نشاط فني مكثف لبسمة بعد انفصالها عن الناشط السياسي عمرو حمزاوي

وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على فيلم «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير (شباط) المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال هالة الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحية؟، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سراً، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

وتقوم بدور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي، وأكد البعض أن بسمة تعيش حالة من النشاط الفني المكثف بعد انفصالها عن الناشط السياسي عمرو حمزاوي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية لمهرجان تورونتو، بينما سيكون العرض الأول له في مصر من خلال مهرجان أسوان.

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والنجمة المصرية منة شلبي.

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تكريم رموز الفن في الوطن العربي

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ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنوياً على تكريم الرموز الفنية السينمائية، حيث وقع اختيار المهرجان على تكريم النجمة القديرة رجاء الجداوي، فضلاً عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما، ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللي كريم، و3 من صانعات السينما هن رحمة منتصر، ناهد فريد شوقي، وليلى السايس.

وأصدر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة منذ أيام قليلة بوستر دورته الرابعة، والذي صممه الفنان هشام علي، وصاغه في شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمي الذي يرمز لعمق وادي النيل باللون الأسود ويقطعه شعاع أبيض، وبنفس الدلالات المتناصة يمكن أن تمثل مساحة اللون الأبيض ماء النهر الذي يشق هذا السواد، ويتحول إلى تشخيص لعنصر مصور لفتاة فيما يشبه الحلم، عبر عنه المصمم بفستان العرس الذي يخلط ما بين الضوء الأبيض الكاشف للصورة والنهر الذي يشق أرض مصر، كما راعى مصمم البوستر وضع معلومات تاريخ انعقاد المهرجان على شكل شريط الزمن الموجود ضمن شاشات كاميرات التصوير الرقمية.

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