بعد تحقيقها مليون مشاهدة في أسبوعين.. أسما لزرق: أعتبر «العشم» بدايتي الحقيقية

بعد مرور أسبوعين على طرح أغنية «العشم في الله» للمطربة الشابة المغربية أسما لزرق، من إنتاج شركة «الشام بالاس». وصاحبها معمر المصري.

حققت الأغنية نجاحاً كبيراً ورواجاً حتى تخطت مشاهدتها على اليوتيوب ما يزيد عن مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع طارق عبدالجابر.

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وقامت أسما لزرق بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل المغازي، مؤكدة أن الكليب أخذ منها مجهوداً كبيراً لأنه يعتمد على طريقة «سلو موشان»، مشيرة أنها لم تتوقع النجاح الكبير الذي حققه الكليب في هذه الفترة القصيرة، وأضافت أنها تعتبر هذه الأغنية بدايتها الحقيقية

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وانطلاقتها القوية مع الجمهور، وأبدت سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من الجمهور ومن أصدقائها، موضحة أن أغنية «العشم في الله» بداية تانية لها بشكل مختلف عما قدمته في أول فيديو كليب لها لأغنية «امشي».

يذكر أن أسما لزرق طرحت من قبل أغنية «امشي»، وحققت نجاحاً كبيراً وتخطت أربعة ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

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