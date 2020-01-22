سيف نبيل يحيي حفلاً استثنائياً في القرية العالمية

متابعة بتجــــــــــرد: تستضيف القرية العالمية في دبي النجم الشاب سيف نبيل لإحياء حفل استثنائي على مسرحها الرئيس في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، ابتداء من الـتاسعة مساء.

وسيقدم نبيل أجمل أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية بما في ذلك “عشق موت” التي اشتهر بها في بداياته الفنية، إضافة إلى “هاي السنة” و”ما مرتاح” و”خايف من عندي” وغيرها من أروع أغانيه التي لاقت رواجاً لدى الشباب العرب.

ويمكن لضيوف القرية العالمية، إضافة إلى حضور الحفل، الاستمتاع بتجارب تسوق لأروع تشكيلة من المنتجات والحرف اليدوية من حول العالم، وتذوق أشهى المأكولات، والاستمتاع بجولات وألعاب كرنفالية شائقة.