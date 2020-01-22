محمد عساف يشدو الجمعة في الشارقة

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عسّاف حفلاً غنائياً مساء يوم الجمعة المقبل في الشارقة، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان “هلا بالمجاز”، التي يحتضنها مسرح المجاز.

محبوب العرب سيطل على جمهوره حاملاً مجموعة متنوعة من الأغاني الرائعة التي قدّمها بصوته وحضوره المميز، حيث سيعود مرّة أخرى صاحب “يا طير الطاير”، و”علّي الكوفية” و”لوين بروح”، ليقدم لجمهوره العاشق مجموعة من أجمل الأغنيات التي جعلت منه واحداً من ألمع نجوم الصفّ الأول في الوسط الغنائي العربي.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح في عام 2019 المنصرم أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر. كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.

على صعيد آخر، يُتابع محمد عساف تحضيراته للاستعداد لطرح عدد من الأعمال الغنائية خلال عام 2020.