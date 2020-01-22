إميليا كلارك: جروي الأكثر جمالاً

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة البريطانية إميليا كلارك، جمهورها بصور جديدة لها مع كلبها، عبر حسابها على إنستغرام، حيث تغزلت فيه، ووصفته بالجرو الأكثر جمالاً في العالم.

وسرعان ما حصدت كلارك عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات، وكان من ضمن المشاهير الذين حرصوا على كتابة تعليق، النجمة العالمية اتلي إيمانويل، التي شاركتها البطولة في مسلسل GOT، وجسدت شخصية ميساندي، وتعد إحد صديقاتها المقربات.