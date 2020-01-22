العائلة الملكية البريطانية في مصيدة "إتش بي أو"

أعلنت شبكة HBO إنتاج مسلسل "أنيميشن" جديد مقتبس من حياة العائلة الملكية.

المسلسل الجديد يرتكز على شخصية الأمير جورج وعمته ميجان، وتم اختيار اسم The Prince "الأمير" للعمل، وفقا لموقع "إسكواير" البريطاني.

واستمدت الشبكة الإلهام لقصة المسلسل من حساب ساخر على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، يقوم على تخيل ردود فعل الأمير جورج الساخرة على الأخبار المتداولة حول علاقة ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري بالأسرة الملكية.

ومن المقرر أن يجسد المسلسل حياة عائلة وندسور (العائلة الحاكمة) بعين الجيل الجديد، متمثلا في شخصية الأمير جورج ابن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، كما ستتضمن أحداث المسلسل ظهور شخصيتي الأمير هاري والعمة ميجان.





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يأتي الإعلان بعد أيام من تنحي الأمير هاري وزوجته عن الواجبات الملكية، تمهيدا لحياتهما المستقلة.

خطا الأمير هاري وزوجته أولى خطوات تنفيذ قرارهما، بعد أن سافر الأول إلى كندا الإثنين الماضي ليلحق بزوجته، بعد تركهما القصر الملكي، تمهيدا للعيش في منزل فاخر خارج مدينة فانكوفر.

وذكرت HBO، أن الكاتب والمنتج الأمريكي جاري جانيتي، العقل المبدع وراء مسلسلي Family Guy "رجل العائلة"، وWill & Grace "ويل أند جريس"، سيكون مسؤولا عن كتابة وإنتاج مسلسل "الأمير"، كما سيستمر في نشر صور ساخرة على حساب "أنستقرام"، الذي ألهم فكرة المسلسل.

ينضم إلى طاقم عمل المسلسل الممثل البريطاني أورلاندو بلوم، وتوم هولاندر، وآلان كومينج.

من جانبها، أعلنت سارة أوبري، رئيسة شبكة "إتش بي أو ماكس"، أن المسلسل سيقدم جرعة ساخرة لاذعة عن حياة الأمير جورج، كما سيٌظهِر المسلسل للجمهور كيف أن الأمير قادر على أن يكون خفيف الظل، صادم ولطيف بشكل محبب.



