تيم حسن يكشف عن عنوان الجزء الرابع من الهيبة… والانطلاقة غدًا

Jan 22, 2020 كشف النجم تيم حسن عن عنوان الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” انتاج “صباح أخوان”. ونشر “حسن” صورة على حسابه عبر موقع تويتر للبوستر الاول، وكتب “الهيبة الرد”. Advertisements اما المخرج سامر البرقاوي نشر الاعلان الدعائي وكتب: “الهيبة الرد .. رمضان ٢٠٢٠ البداية من دمشق غداً”. وكانت شركة “صبَاح أخوان” قد وقع اختيارها على النجم عادل كرم والنجمة ديما قندلفت للإنضمام إلى الجزء الرابع المُقرّر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠. يُذكر أنّ “الهيبة” من إخراج سامر البرقاوي، بطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم المُمثلة القديرة منى واصف، ختام اللحام، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، سعيد سرحان وغيرهم.







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