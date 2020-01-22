تفاصيل مسلسل "خالد بن الوليد" لعمرو يوسف

يعمل الفنان عمرو يوسف، حاليًا على تحضيرات مسلسله الجديد "خالد بن الوليد"، المُقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

وخلال لقائه مع برنامج MBC Trending، كشف يوسف، عن بعض تفاصيل المسلسل، إذ قال إنه على الرغم من أن تصويره انطلق مؤخرًا، إلا أن تحضيراته بدأت منذ أربع سنوات، لافتًا إلى أنه على العام الماضي، تم بناء ديكورات رهيبة - على حد وصفه - ومن المنتظر أن يتفاجىء بها للجمهور.

أضاف، أن مشاهد المسلسل سيتم تصويرها بثلاث دول أخرى بجانب مصر، مما اضطر شركة الإنتاج لرصد ميزانية ضخمة حتى يظهر العمل في صورة مُشرفة.

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يشار إلى أن آخر أعمال عمرو يوسف، هو فيلم "ولاد رزق 2"، الذي طرح في دور العرض خلال أيام عيد ‏الأضحى المبارك، وشاركه في بطولته أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ‏ونسرين أمين، ‏وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، ‏وهو من تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.

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