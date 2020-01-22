محمد زويل يستعد لبرنامجه "نجوم في المصيدة" بمشاركة مشاهير الفن

القاهرة – لايف ستايل
انتهى الإعلامي الشاب محمد زويل، من التحضيرات الأولية لبرنامجه الجديد، والمقرر عرضه عبر موقع اليوتيوب لصالح إحدى الشركات الفنية الكبرى.
البرنامج بعنوان "نجوم في المصيدة"، ويستضيف من خلاله عدد من مشاهير الفن والإعلام، والحديث عن أبرز مواقفهم الإنسانية وأصعب المواقف التي مرت عليهم في حياتهم الشخصية.
ويعد "زويل" أحد مشاهير السوشيال ميديا في السنوات الأخيرة، ويتناول في "نجوم في المصيدة" قضايا عدد من النجوم أبرزهم النجم أحمد عز، والمطربة اللبنانية دوللي شاهين، والنجمة نانسي عجرم، والإعلامي القدير أسامة منير، والفنان محمد رمضان.
ومن المقرر الانتهاء من تصوير البرنامج نهاية الشهر الحالي بعد عمل المؤثرات الصوتية والمونتاج، والبرنامج لصالح إحدى الشركات الفنية المتخصصة في إنتاج الأفلام الروائية القصيرة.
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