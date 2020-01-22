"الملحنين" تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار صلاح الشرنوبي

كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”، تطورات الحالة الصحية للموسيقار صلاح الشرنوبي، الذي تعرض لشرخ في عضلة الفخد خلال الأيام الماضية ودخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.

وأوضحت الجمعية في بيانها، أن الموسيقار تماثل للشفاء، وخرج من المستشفى ويمكث حاليا فى منزله لاستكمال العلاج وذلك بعد أن أصيب بشرخ فى عضلة الفخد أثر سقوطه.

وتمنى مجلس إدارة الجمعية التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر مدحت العدل، وكافة أعضائها العاملين والمنتسبين الشفاء العاجل للشرنوبي الذى يعد واحدا من رموز الأغنية المصرية والعربية.

صلاح الشرنوبي من مواليد محافظة الاسكندرية فى 29 ديسمبر من عام 1959 وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين فى 26 أغسطس من عام 1990، وقدم مئات الأعمال الشهيرة مع نجوم الغناء العربي أمثال وردة الجزائرية ونجاة وسميرة سعيد وراغب علامة ونوال الزغبي وجورج وسوف.

في سياق منفصل، اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين “الساسيرو”، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عدد 21 عضوًا في كشوف العضوية العاملة لعام 2020، من بينهم 7 مؤلفين و13 ملحنًا وعضوًا يجمع صفتي التأليف والتلحين.

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جاء على رأس الأعضاء المعتمدين في جدول العاملين لعام 2020، الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد الذي كان قد تقدم لعضوية الجمعية متأخرًا، أما عن باقي الأسماء فقد تم قبول كل من فوزي الليثي، ومصطفى محمد حسن، وخالد فؤاد صالح، ومجدي سالم، ومحسن درويش، ومحمد العسيري، ومجدي عبد العزيز من المؤلفين.

أما في الملحنين فقبلت عضويات تامر حجاج، ومحمد مرسي سليمان، وأحمد أبو زيد، ومحمد حمدي أحمد، وعادل عيسى، وإبراهيم سامي، وأحمد حسين عويضه، وإسلام زكي، وشادي حسن، وهيثم نبيل، وحسن طلب، وإبراهيم الفرس، في حين قبلت عضوية فؤاد حجي كمؤلف وملحن.

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