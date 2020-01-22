رامي جمال يتعاون مع مدين في أغنية جديدة "ماغيرتش"

يتعاون المطرب رامي جمال، مع الملحن مديّن، في أغنية جديدة عنوان "ماغيرتش"، وهي أغنية ضمن أغاني البومه القادم الذي يحمل أسم "أنا لوحدي"."ماغيرتش" كلمات تامر حسين، والحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.يذكر أن ‎رامي جمال، أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له.

بينما قدم رامي، العديد من الأعمال الغنائية على مدار مشواره الفني كان من بينها أغنية :"أوعديني" التي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها في الأسواق.

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