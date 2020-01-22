مي الغيطي تكشف أسباب حماسها لـ«بنات ثانوي»

أكدت الفنانة مي الغيطي أن عودة البطولة النسائية من خلال فيلم «بنات ثانوي» يعد من الأسباب الرئيسية وراء حماسها لهذا العمل.



وقالت مي : هناك اسباب أخرى حمستني للعمل منها السيناريو ودوري، وكشفت عن رأيها بموعد عرض الفيلم، قائلة: «كنا نرغب في طرحه بتوقيت يقترب من إنتهاء الأمتحانات ، فالفيلم موجه للمراهقين والشباب».



وأضافت: «لم يشغلنا موعد عرض أو عرضه مع أفلام أخرى وفكرة المنافسة ليست في حساباتي».



فيلم «بنات ثانوي» تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، يدرسون في مدرسة حكومية، وتحدث معهم عدد من القضايا الإجتماعية التي يمر بها كل البيوت المصرية .



وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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