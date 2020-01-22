شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: بسم الله أول يوم تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم شريف منير، انطلاق تصوير مسلسل "ونحب تانى ليه"، للعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث نشر شريف منير صورة مع ياسمين عبد العزيز كريم فهمى.

وعلق شريف منير على الصورة قائلا "بسم الله أول يوم تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه".. تأليف العظيم .. عمرو محمود ياسين .. إخراج مصطفى فكرى ..إنتاج .. سينرجي .. رمضان ٢٠٢٠"



شريف منير وياسمين عبد العزيز وكريم فهمى

وانطلق صباح اليوم الأربعاء تصوير أول مشاهد المسلسل، وهو العمل الذى الثالث الذى يجمع ياسمين عبد العزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما سويًا مسلسلات "هربانة منها" من إخراج معتز التونى ، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام على.

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وفى سياق متصل، يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 13 حلقة من العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، على أن يسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة فى بدء تصوير المسلسل والانتهاء منه فى أقرب وقت تمهيدًا لعرضه فى رمضان المقبل.

وأبرمت شركة "سينرجى" التعاقد مع كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.