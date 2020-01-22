شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ونجوى كرم ونوال الزغبى ودينا بأسبوع الموضة فى باريس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمات أصالة، ونجوى كرم، ونوال الزغبى، ودينا، فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.

نجوى كرم نشرت صورة لها وهى ترتدى الأبيض مع الأسود، وعلقت "عرض أزياء فى باريس"، بينما نشرت عبر "ستورى" انستجرام"، فيديو أثناء دخولها لعرض الأزياء، وبعض المقاطع الأخرى من العروض.



من عرض الأزياء



نجوى كرم

كذلك نشرت نوال الزغبى، صورة تجمعها بنجوى كرم عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها "مع شمس الأغنية فى باريس".

كذلك انتشرت صور للثنائى اللبنانى مع الفنانة المصرية دينا، وهى تشاركهن فى مشاهدة عروض الأزياء، وأيضا العديد من الفيديوهات والصور للنجمة أصالة، حيث أكدت أنها أعجبت بأكثر من فستان، وأنها ستطرح قريبا ألبومها "الخليجى".



نجوى ونوال ودينا



نجوى ونوال

وكانت أصالة قد واصلت رسائلها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة لها وعلقت عليها بجملة تؤكد أنها تخطئ دائما بسبب أحكامها العاطفية علي الأمور، وربط بعض المعلقين كلامها بانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت :"طبعاً أنا أُخطئ، وكثيراً ما أُخطئ، لأن أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانية، والحياة بالمجمل ليست كذلك".

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نوال الزغبى



نوال ونجوى

وتداول رواد "انستجرام" فيديو لأصالة وهي تؤكد أنها قررت قضاء بضعة أيام في باريس بمفردها لأداء بعض الأعمال والقراءة، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك منذ زمن فى غرفة صغيرة وصفتها بأنها مثل "غرفة ستى".

وتداول رواد "انستجرام" فيديو لأصالة وهي تؤكد أنها قررت قضاء بضعة أيام في باريس بمفردها لأداء بعض الأعمال والقراءة، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك منذ زمن فى غرفة صغيرة وصفتها بأنها مثل "غرفة ستى".