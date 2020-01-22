هذا هو موعد عرض مسلسل “العودة” لـ دانييلا رحمة ونيقولا معوض

“العودة والهروب هما دربٌ واحد يفصِل بينهما شعورٌ بالذنب”، بهذه العبارة بدأت محطة mbc4 بالترويج لمسلسل “العودة” الذي سيبدأ عرضه يوم الاحد الواقع في الثاني من فبراير المقبل.

المسلسل انتاج شركة ايغل فيلمز بالتعاون مع Mbc Studios، مؤلف من ٣٠ حلقة، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان.

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وكان ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين، قد صور كليب شارة مسلسل “العودة”، الأغنية بعنوان “ضعف نظر” كلمات الشاعر علي المولى، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد

نذكر أنّ المسلسل إخراج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لـِ طارق سويد.

العمل يتضمن ارتباطاً ما بين الماضي والحاضر، والجمهور سيرىFlashback أي قبل وبعد.