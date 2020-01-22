تركي آل الشيخ: مفاجآت جديدة بعد انتهاء موسم الرياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انتهاء فعاليات موسم الرياض المقرر أن تختتمه الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في الـ24 من يناير الجاري، زف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أخبارا سارة للجمهور السعودي خاصة والعربي عامة إذ أعلن عن تفاصيل خطة ترفيه جديدة خلال الـ4 أشهر المقبلة.

وأوضح تركي آل الشيخ الذي يمر بوعكة صحية في الفترة الحالية ويستعد لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية أنه دعا الفنانين المصريين والكتاب للاستعداد لموسمين جديدين تقام فعالياتهما بعدة مناطق في السعودية.

وقال تركي آل الشيخ إنه لا يستطيع الجلوس بدون عمل، لافتا إلى أنه وبناء على توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم عمل خطة نشر بعض تفاصيلها في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" فكتب: "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام بنرسم الآن موسمين في الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: "عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد الكل ليه خطة عندنا لو ظروفه تسمح طبعا".

واستطرد "آل الشيخ" قائلا: "كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شالله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي".

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وتختتم أحلام موسم الرياض من خلال ليلة فنانة العرب التي تقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، حيث وصفت وقوع الاختيار عليها من جانب الهيئة العامة للترفيه بختام موسم الرياض بأنه تشريف لها موجهة الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على تقديره لمسيرتها الغنائية الطويلة.

ودونت أحلام تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام وفي ختام موسم الرياض".

وأضافت الفنانة الإماراتية أحلام قائلة: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسة وعشرين عاما توجت بليلة فنانة العرب، أنتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت أحلام، بنت زايد".

يذكر أن تركي آل الشيخ تلقى رسائل دعم كبيرة من محبيه حيث تحول موقع "تويتر" إلى رسائل محبة وتمنيات بالعودة إلى أرض الوطن وكان من بينهم كاظم الساهر وناصر القصبي ورابح صقر وخليل الفهد وسامي الجابر وخالد بيومي وياسر الشمراني ووليد الفرج ونبيل شعيل وبدر صالح وداليا مبارك وأحلام وغيرهم الكثير.