شكرا لقرائتكم وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة إثر حادث أليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجعت نجمة "ذا فويس" الفنانة نداء شرارة، السبت، بوفاة شقيقها الأصغر إثر حادث سير.

ونعت شرارة شقيقها البالغ من العمر 26 عاماً، حيث قالت إنه توفي إثر حادث أليم، وكان يخطط للزواج.



وعبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" كتبت شرارة: "أخويا مات ستة وعشرين سنة مات راح ضحية حادث، كنت وعدتة أجهز له بيته علشان بدو يتزوج، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها علشان أخطب له، يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يارب صبر أمي قلبي بينعصر يارب".