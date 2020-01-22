سوسن بدر رئيسا شرفيا لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

يشهد شهر مارس المقبل انطلاق الدورة التأسيسية لمهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة والتى تحمل اسم الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال، ورئيستها الشرفية الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

وقالت الفنانة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان إن الفنانة الكبيرة سوسن بدر تحمست لفكرة المهرجان من البداية ووافقت على تولى منصب الرئيس الشرفى فى هذه الدورة التأسيسية، مشيرة الى أنه وقع الاختيار عليها لأنها نجمة كبيرة وممثلة قديرة وسيدة مسرح من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنها أيقونة لشكل وجمال المرأة المصرية وبالتالى فهى أنسب شخصية للمهرجان عن مسرح المرأة يحمل اسم ايزيس إلهة القمر لدى القدماء المصريين.

وأضافت أن الدورة الأولى من المهرجان تعقد فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مارس ٢٠٢٠، و تحمل اسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، لأنها تعتبر الملهمة لفكرة المهرجان، ولو كانت بيننا الآن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع لأنها وهبت حياتها للدفاع عن قضايا المرأة وعبرت عن همومها وآلامها فى مؤلفاتها وأعمالها الأدبية ومنها "هى والمستحيل" و"سجن النساء" و"نساء بلا أقنعة" و"ليلة الحنة" وغيرها ، ولهذا فإن أقل تكريم لها هو أن تحمل الدورة الأولى اسمها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأخرت فى مصر كثيرا حيث إن أغلب الدول العربية تهتم بمسرح المرأة ولديها مهرجانات نسائية، فلماذا لا يكون لدينا مهرجان دولي فى مصر يهتم بقضايا المرأة بشكل عام، مشيرة إلى أنها بمجرد أن عرضت الفكرة على وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم منذ عام ٢٠١٨ تحمست لها جدا وأصدرت توجيهاتها بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على المهرجان ووضعه على خريطة وزارة الثقافة.

وأكدت أن هذا المهرجان يأتى فى إطار توجه وخطة الدولة لدعم تمكين المرأة وتنمية قدراتها الذى يعتبر مكونا أساسيا فى استراتيجية التنمية 2030، لزيادة نسبة مشاركة المرأة فى التنمية الاقتصادية، وتحت رعاية د.إيناس عبد الدايم أول امرأة تتولى وزارة الثقافة منذ تأسيسها.

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يذكر أن رئيس المهرجان الفنانة عبير لطفى ومديرتي المهرجان الناقدة والكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير علي ويقام تحت رعاية وزارات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة والمجلس القومى للمرأة وجمعية يهمنى الانسان.

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