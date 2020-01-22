سمير غانم يدعم استمرار مشروع "مسرح شو"

تواصلت الإدارة الفنية لمشروع "مسرح شو" مع الفنان الكبير سمير غانم، بعد مشاكل أدت إلى إيقاف بعض العروض المسرحية للموسم الأول للمشروع مثل "العيال كبرت" و"أنها حقا عائلة محترمة" و"عش المجانين".

كان الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر قد قام بإيقاف عرض مسرحية "عائلة منحرفة" والتي تعد محاكاة المسرحية الكوميدية "إنها حقا عائلة محترمة "، والتي يقدمها "مسرح شو" لاعتراضه على عرض جزء ثاني للمسرحية القديمة بسبب حقوق الملكية.

ومن جانبه دعم الفنان سمير غانم فكرة المشروع بكلمات (عاوزكم تعملوا حاجه حلوة)، حيث إنه سيكون ضيف شرف في العرض المسرحي "حواديت ثلاثي أضواء المسرح" الجزء الثاني، و"المتزوجون" الجزء الثاني، والتي من المقرر عرضها من بداية شهر مارس وسيتم تكريمه على هذه الأعمال الرائعة التي قدمها من خلال المسرح.

و رد كريم الكسار صاحب ومؤسس مشروع "مسرح شو" الذي يعتمد على فكرة إحياء المسرح القديم، أن هناك سوء فهم وأن العروض المسرحية تحمل عناوين أخرى غير أساميها القديمة وتحمل قصة مختلفة ويحمل النص ايضا ولكننا نحاكي نجوم المسرحيات القديمة.

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