أسعار تذاكر حفلة أصالة في العاصمة الإدارية الجديدة 13 فبراير المقبل

تحيي الفنانة السورية أصالة حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس 13 فبراير القادم.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين 3 فئات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 1000 جنيه، والثانية 1500 جنيه، وتسجل الفئة المميزة 2000 جنيه.

ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الأغاني التي يحبها الجمهور، والتي تتضمن أغاني من ألبومها الأخير "في قربك"، الذي حقق نجاحًا باهرًا بعد طرحه في الأسواق.

وفي وقت سابق، أعلنت أصالة انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد مدة كبيرة من علاقة زواج جمعتهما وكانت من أشهر علاقات الزواج في الوسط الفني.

ونشرت أصالة صورًا مع العريان عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وعلقت قائلة: ”بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي”.

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وأضافت: “ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

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