حكيم يعلن عن موعد نزول أغنيته الجديدة

نشر الفنان حكيم بوستر أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة" ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".كان حكيم قد طرح أغنية جديدة 7 يناير الجارى، وتحمل اسم "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب. قد يهمك أيضا: حكيم يطرح "الراجل الصح" كاملًا في "عيد الحب"‎ محمد رمضان يطرح كليب أغنية "كازانوفا"باليوتيوب

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