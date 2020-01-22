مباراة تمثيلية بين إلهام شاهين وأمينة خليل في «حظر تجوال»

تستعد الفنانة إلهام شاهين للدخول في تجربتها السينمائية الجديدة "حظر تجوال"، والذي يقوم بإخراجه وتأليفه أمير رمسيس، من المنتظر أن تدخل تصويره بصحبة الفنانة أمينة خليل خلال الفترة المقبلة.

وقال المخرج أمير رمسيس، إن العمل أصبح جاهزًا هذه الفترة لانطلاق تصويره، حيث من المرجح أن ينطلق بشكل رسمي خلال أواخر يناير الجاري، في عدة شوارع بالقاهرة، استعدادًا لعرضه بموسم الصيف القادم.

وعن أسباب تعطل دخول تصوير العمل لأكثر من مرة رد قائلًا: "العمل كان من المرجح انطلاق تصويره منذ فترة طويلة، لكنه كان يقابل العديد من التوقفات التي كانت لأسباب متنوعة من ضمنها انشغال إلهام شاهين وأمينة خليل ببعض الأعمال التي تواجدوا فيها مؤخرًا، كما أنني انشغلت فترة بسبب اشتراكي في مهرجان الجونة السينمائي، لكننا قررنا أن نقدم العمل في النهاية".

وتابع رمسيس: "الفيلم تحدث كل أحداثه في ليلة واحدة فقط، فهو مباراة تمثيلية مليئة بالمشاعر المركبة بين إلهام شاهين وأمينة خليل، وهو ما جعلنا نتحمس جدًا للفكرة، التي ستحمل العديد من القصص الإنسانية التي تخص قطاعًا كبيرًا من الجمهور".

وعن أماكن التصوير قال: "التصوير سيكون في القاهرة فقط وليس هناك أي سفر يذكر، حيث ستتم الاستعانة ببعض الأماكن الحقيقية المبتعدة عن فكرة اللوكيشانات بمنطقة شبرا، حيث إن العمل يحمل في محتواه ما يجعلنا نستعين بهذة المنطقة".

وعن تصنيف البعض للفيلم بأنه عمل للمهرجانات فقط وليس للعرض التجاري قال: "أنا لا أؤمن بأن هناك أفلامًا تجارية وأفلام مهرجانات، فهناك 100 مليون شخص مصري، لديهم الاختلاف والتنوع الكامل فيما يشاهدونه، لذا فالعمل لا يصنف على شكل واحد، لكنه رؤية تخص كل مشاهد على حده".

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وعن موعد طرح الفيلم قال المخرج: "لم نحدد ميعادًا معينًا لطرح الفيلم، لكنني أسعى لإخراجه بالشكل المرضي لي ولكل صناعه، وذلك من خلال أن يمر على كل المراحل الخاصة بالتصوير وخلافه، وبعدها نقرر الموعد النهائي لطرحه بشكل رسمي، لكنه لن يكون ضمن أفلام الكريسماس الجاري".

واختتم قائلًا: المشروع يشهد حالة تحمس كبيرة من قبل كل صناعه، لإيمانهم بفكرته المختلفة والتي نتمنى أن تصل للمشاهدين عند طرحه بدور العرض السينمائية.

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