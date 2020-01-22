محمد رمضان يطرح كليب أغنية "كازانوفا"باليوتيوب

طرح الفنان محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان أعلن الفنان محمد رمضان مفاجأة جديدة لجمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو معلقا "كازنوفا بعد قليل علي قناتي الرسمية على "اليوتيوب" وهى الأغنية الجديدة التى من المقرر أن يطرحها محمد رمضان بعد آخر أعماله الغنائية "بوم بوم".

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا فنيا كبيرا لمحمد في الحفلات والغناء، وكانت له حفلات في عدد دول منها "المغرب - دبي - السعودية"، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن طرح محمد رمضان مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "رايحين نسهر" التي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحها على القناة الرسمية على "يوتيوب".

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وخاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي بمسلسله "زلزال" بالاشتراك مع الفنانة حلا شيحة بعد عودتها إلى التمثيل مرة أخرى.

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