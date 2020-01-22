عارضة أزياء تقاضي الإعلامي تامر أمين

بعد أن تردد اسم عارضة الأزياء المصرية ميرهان كيلر بعد أزمة لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، والتي اتهمته وقتها بالتحرش بها في الفندق الذي كان يقيم فيه مع المنتخب المصري وتسببت في طردته من المعسكر خلال بطولة الأمم الإفريقية الماضية، عاد اسمها يتردد مرة أخرى خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن قررت مقاضاة الإعلامي تامر أمين، الذي شبهها وقت الأزمة بالفنان محمد رمضان، وأن عمرو وردة لا يمكن أن يتحرش بمحمد رمضان، وطالبت ميرهان بتعويض قدره 1.4 مليون درهم إماراتي، بتهمة تشويه سمعتها والسخرية منها ووصفها بالقبيحة التي لا يمكن لأحد أن يتحرش بها.

ووفقا لتقارير صحافية أصيب تامر أمين بالصدمة لدى إبلاغه بجلسة المحاكمة.

يذكر أنه في حزيران (يونيو) الماضي، نشرت عارضة الأزياء ميرهان كيلر صوراً لرسائل تحرش أرسلها إليها اللاعب عمرو وردة خلال بطولة الأمم الإفريقية وترتب عليها طرده من المعسكر.

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